Кобахидзе: Есть темы, которыми нельзя спекулировать

26.11.2025 14:22





Они все очень хорошо знают по проекту Eagle Hills - знают, что никакие арабские городки не строятся, что в бюджет ежегодно будет поступать 700 млн, что проект обогатит грузинскую экономику на 11 млрд, но все равно спекулируют этим, это доля и участь иностранных агентов, что очень печально и прискорбно, - об этом в парламенте Грузии заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



По его словам, есть темы, которыми нельзя спекулировать, даже, если ты представитель «Нацдвижения», «Лело» или «Альт-инфо».



«Когда ты знаешь, что выполняешь заказ, и цель этого заказа – лишить грузинскую экономику 11 млрд лари, когда знаешь, что цель заказа – лишить грузинский бюджет 700 млн лари в год, когда знаешь, что цель заказа, чтобы в Грузии не было создано 24 000 временных и 8 000 постоянных рабочих мест, и в то же время, когда знаешь, что реально никакие арабские городки в стране не строятся, ты просто не должен позволять себе спекуляции. Есть кое-что, даже, когда ты «нац», «Лело» или «Альт-инфо», нельзя позволять себе спекуляции, однако мы видим, какова мораль этих людей.



Один из их активистов, т. н. журналист выступал в эфире и сказал, пусть это будет глупостью, но, когда ты видишь, что тема является сложной для власти, ты должен использовать это до конца. Такова мораль этих людей. Они все очень хорошо знают по проекту Eagle Hills - знают, что никакие арабские городки не строятся, что в бюджет ежегодно будет поступать 700 млн, что проект обогатит грузинскую экономику на 11 млрд, но все равно спекулируют этим, это доля и участь иностранных агентов, что очень печально и прискорбно»»- заявил Кобахидзе.



Вместе с тем, премьер, как глава правительства, пояснил, что строительство будут обеспечивать грузинские строительные компании, и это подход компании Eagle Hills.



«Они оперируют посредством местных компаний и планируют заключить контракты именно с грузинскими компаниями, соответственно, грузинские компании по максимуму трудоустроят граждан Грузии во время реализации проекта. Указанная практика внесет свой вклад в развитие бизнес-сектора в Грузии», - заявил Ираклий Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





