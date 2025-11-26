Кобахидзе: Никакая грузинская земля не продаётся иностранцам

26.11.2025 14:25





«Государство остаётся совладельцем земельных участков, а что касается отчуждения земли, у партнёрской компании не существует никакой возможности её продажи», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в парламенте во время слушаний в порядке интерпелляции.



По его словам, эти земли могут быть использованы только с единственной целью — для реализации конкретного девелоперского проекта.



«Это также гарантировано договором, заключённым между государством и Eagle Hills. Оба участка являются землями несельскохозяйственного назначения, которые после завершения строительства не будут иметь автономного использования, и земля будет прикреплена к соответствующим строениям и сооружениям, то есть земля больше не будет иметь отдельного самостоятельного статуса, поскольку это несельскохозяйственное назначение. Одним из месседжей оппонентов проекта является утверждение, будто грузинская земля продаётся иностранцам. Очень просто можно сказать, что никакая грузинская земля иностранцам не продаётся. Посыл, который мы можем донести до общества, крайне прост», – заявил премьер-министр.



По словам премьера, ни один существенный пункт данного договора не является неизвестным для общества.



«Хочу попросить парламентариев: представьте себе теоретически любой пункт, который мог бы быть включён в этот договор и относительно которого вы хотели бы получить информацию. Один из таких теоретических вопросов поднял представитель одной из партий — он выразил сомнение, что в договоре якобы предусмотрено строительство мечетей. Вы можете задавать даже такие теоретические вопросы — не включено ли что-то подобное в договор, и, как в случае с мечетями, мы можем пояснить, что, конечно же, строительство мечетей не предусмотрено этим договором. Более того, можно сказать, что в договор не включён ни один пункт некоммерческого характера. Возьмём те же мечети или, скажем, льготы для иностранных покупателей. Договор не предусматривает никаких льгот, в том числе в части выдачи вида на жительство. Тем более не существует никаких дискриминационных пунктов, направленных против граждан Грузии. Например, нигде не указано, кто может быть трудоустроен, кто может быть покупателем и т. п. Всё это будет регулироваться соответствующими рыночными отношениями, как это обычно происходит при других инвестициях. Вы можете задать любой теоретический вопрос — есть ли какой-либо пункт, который теоретически мог бы быть включён в договор и который, по вашему мнению, мог бы нанести ущерб государству или нашим гражданам, — и мы просто вам ответим. Все существенные вопросы, которые предусмотрены этим договором, известны обществу, и, исходя из высокого общественного интереса, я лично также поделился этой информацией с обществом», — заявил глава правительства.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





