Кобахидзе: У нас строгая миграционная политика, которая дает нам возможность защищать наши национальные интересы


26.11.2025   15:06


«У нас строгая миграционная политика, которая даёт нам возможность защищать наши национальные интересы, и в таком же подходе мы продолжим работать в будущем», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в парламенте, отвечая на вопросы депутатов в порядке интерпелляции.

По словам главы правительства, в демографической сфере существуют вызовы, которые требуют комплексного подхода.

«Демография является одним из важнейших вызовов для нашей страны. После прошлых лет, в прошлом году у нас впервые был такой показатель, когда число граждан Грузии, вернувшихся в страну, превысило число уехавших. В предыдущие годы у нас был большой отрицательный баланс. Также у нас есть серьёзные проблемы в отношении соотношения рождаемости и смертности. Как в части естественного прироста, так и в части миграции существуют вызовы, однако это отдельная тема, и мы можем подробно обсудить её в рамках отдельной интерпелляции. Решение этого вопроса требует комплексного подхода для нашей страны. Главное — у нас есть строгая миграционная политика, которая позволяет нам защищать наши национальные интересы, и с таким подходом мы продолжим работать в будущем», – заявил премьер-министр.


