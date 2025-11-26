Кобахидзе: Необходимо ввести принцип: один город – один факультет

26.11.2025 16:43





«Одним из важнейших вызовов является неэффективное использование ресурсов и неравномерность качества в университетах. Для того чтобы мы смогли максимально эффективно использовать как инфраструктурные, так и человеческие ресурсы, в систему высшего образования должен быть внедрён следующий принцип: один город — один факультет», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в парламенте в ходе слушаний в порядке интерпелляции.



По словам главы правительства, это касается преимущественно Тбилиси, поскольку государственные университеты в других городах не имеют ресурсов для того, чтобы иметь более одного факультета.



«Этот вызов существует именно в Тбилиси. Система чрезмерно раздроблена, что в итоге приводит к тому, что общее качество высшего образования низкое и неудовлетворительное. Поэтому мы считаем, что необходимо предпринять шаги в направлении оптимизации. В Тбилиси, в одном городе, в государственных университетах должен быть один факультет. Это не касается частных университетов. Например, юридический факультет в Тбилиси действует в четырёх разных университетах. В одном случае уровень средний, в другом — ниже среднего, в третьем — ещё ниже, а в четвёртом — ещё хуже. Такова нынешняя ситуация. Тогда как оптимизация позволит нам уже в среднесрочной перспективе — даже в четырёхлетний период — обеспечить на юридическом факультете в Тбилиси примерно такое же качество и уровень образования, как, например, в развитых государствах, таких как Германия, Великобритания и др. То есть при оптимизации мы сможем качественно повысить уровень высшего образования в наших государственных университетах. Поэтому мы считаем, что этот шаг необходимо сделать», – заявил Ираклий Кобахидзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





