Парламент в первом чтении поддержал упразднение временной администрации бывшей АО Южная Осетия

26.11.2025 19:07





Парламент Грузии поддержал законопроект об упразднении временной административно-территориальной единицы на территории бывшего Югоосетинского автономного округа и ликвидации её администрации.



Указанное решение было принято в первом чтении 86 голосами (1 - против).



По инициативе и при поддержке фракции »Грузинская мечта» недействительными объявляются два закона – закон »О создании надлежащих условий для мирного разрешения конфликта в бывшем Югоосетинском автономном округе» и закон »О имущественной реституции и компенсации на территории Грузии пострадавшим в результате конфликта в бывшем Югоосетинском автономном округе».



Временная администрация будет ликвидирована с 1 января 2026 года. Сотрудникам администрации предписано выдать компенсации в размере 3 ежемесячных должностных окладов.



Авторами и инициаторами законопроекта являются члены парламентского большинства: Георгий Вольский, Ираклий Кирцхалия, Арчил Гордуладзе, Рати Ионатамишвили, Алуда Гудушаури, Давид Матикашвили, Гурам Мачарашвили, Акакий Алалашвили, Тенгиз Шарманашвили, Александр Табатадзе и Торнике Чеишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





