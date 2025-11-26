Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Парламент в первом чтении поддержал упразднение временной администрации бывшей АО Южная Осетия


26.11.2025   19:07


Парламент Грузии поддержал законопроект об упразднении временной административно-территориальной единицы на территории бывшего Югоосетинского автономного округа и ликвидации её администрации.

Указанное решение было принято в первом чтении 86 голосами (1 - против).

По инициативе и при поддержке фракции »Грузинская мечта» недействительными объявляются два закона – закон »О создании надлежащих условий для мирного разрешения конфликта в бывшем Югоосетинском автономном округе» и закон »О имущественной реституции и компенсации на территории Грузии пострадавшим в результате конфликта в бывшем Югоосетинском автономном округе».

Временная администрация будет ликвидирована с 1 января 2026 года. Сотрудникам администрации предписано выдать компенсации в размере 3 ежемесячных должностных окладов.

Авторами и инициаторами законопроекта являются члены парламентского большинства: Георгий Вольский, Ираклий Кирцхалия, Арчил Гордуладзе, Рати Ионатамишвили, Алуда Гудушаури, Давид Матикашвили, Гурам Мачарашвили, Акакий Алалашвили, Тенгиз Шарманашвили, Александр Табатадзе и Торнике Чеишвили.


