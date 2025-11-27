Глава МИД Грузии обвинила немецкого посла в угрозах из-за заявления о возможном решении ЕС

«Вот так господин посол нам постоянно угрожает. Таким тоном он разговаривает с обществом той страны, в которой представляет Германию. Это очень печально», – заявила Бочоришвили в интервью Общественному телевидению.



Она снова упрекнула немецкого дипломата в нарушении международных норм и своих посольских функций из-за отказа от контактов с членами грузинского правительства. На вопрос, просили ли они Фишера о встрече, Бочоришвили ответила отрицательно.



«В целом, долг и функция посла – содействовать отношениям между двумя странами, а когда отношения между двумя странами становятся сложными, — играть положительную роль, а мы видим обратное. В данном случае мы наблюдаем чрезвычайное ухудшение отношений», – сказала Бочоришвили.



Она также считает, что заявления грузинских политиков в адрес европейских дипломатов нельзя трактовать как нападки. По ее словам, это «реакция на совершенно некорректные действия» и «политическую деятельность конкретных дипломатов».



Питер Фишер неоднократно критиковал грузинские власти за отход от демократических стандартов и публично поддерживал участников протестов, заявлявших о нарушениях своих прав. В Тбилиси расценивали это как вмешательство во внутренние дела.



24 сентября посла вызвали в МИД Грузии, обвинив в «попытках поощрения радикальной повестки» и «необоснованных нападках на правительство». Германия назвала вызов «безосновательным» и выразила протест грузинскому поверенному в делах.



19 октября МИД Германии отозвал Фишера на консультации, заявив о «кампании травли» против посла. Он вернулся в Тбилиси 8 ноября. В Берлине подчеркнули, что дипломат «продолжит свою активную работу при полной поддержке» правительства ФРГ.



