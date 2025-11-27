|
|
|
Глава МИД Грузии обвинила немецкого посла в угрозах из-за заявления о возможном решении ЕС
27.11.2025 11:11
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили назвала угрозой заявление посла Германии Питера Фишера о том, что лидеры ЕС в ближайшее время, вероятно, официально подтвердят закрытие вопроса расширения в отношении Грузии.
«Вот так господин посол нам постоянно угрожает. Таким тоном он разговаривает с обществом той страны, в которой представляет Германию. Это очень печально», – заявила Бочоришвили в интервью Общественному телевидению.
Она снова упрекнула немецкого дипломата в нарушении международных норм и своих посольских функций из-за отказа от контактов с членами грузинского правительства. На вопрос, просили ли они Фишера о встрече, Бочоришвили ответила отрицательно.
«В целом, долг и функция посла – содействовать отношениям между двумя странами, а когда отношения между двумя странами становятся сложными, — играть положительную роль, а мы видим обратное. В данном случае мы наблюдаем чрезвычайное ухудшение отношений», – сказала Бочоришвили.
Она также считает, что заявления грузинских политиков в адрес европейских дипломатов нельзя трактовать как нападки. По ее словам, это «реакция на совершенно некорректные действия» и «политическую деятельность конкретных дипломатов».
Питер Фишер неоднократно критиковал грузинские власти за отход от демократических стандартов и публично поддерживал участников протестов, заявлявших о нарушениях своих прав. В Тбилиси расценивали это как вмешательство во внутренние дела.
24 сентября посла вызвали в МИД Грузии, обвинив в «попытках поощрения радикальной повестки» и «необоснованных нападках на правительство». Германия назвала вызов «безосновательным» и выразила протест грузинскому поверенному в делах.
19 октября МИД Германии отозвал Фишера на консультации, заявив о «кампании травли» против посла. Он вернулся в Тбилиси 8 ноября. В Берлине подчеркнули, что дипломат «продолжит свою активную работу при полной поддержке» правительства ФРГ.
14 ноября Фишер появился на протестной акции в Тбилиси, что вновь вызвало резкую реакцию властей Грузии.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна