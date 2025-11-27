|
Агентство развития курортов будет упразднено
27.11.2025 13:03
Агентство развития курортов будет упразднено — его объединят с Нацадминистрацией туризма. Решение об этом зафиксировано в распоряжении премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Процесс слияния планируют завершить до 31 декабря 2025 года.
После объединения все функции Агентства перейдут к Национальной администрации туризма Грузии. Само постановление вступает в силу сразу после публикации.
Агентство развития курортов было создано в июле 2022 года и подчинялось Министерству экономики. Его задачей было развитие медицинских, спа- и оздоровительных направлений на грузинских курортах. Руководителем структуры был Александр Онопришвили.
В бюджете на 2025 год для поддержки развития курортов было предусмотрено 6 млн лари, однако за девять месяцев удалось освоить лишь около 1,74 млн.
