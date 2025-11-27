Представители грузинских диаспоральных организаций в США выразили свое отношение к ограничению их избирательных прав

27.11.2025 16:08





Представители грузинских диаспоральных организаций, действующих в США, прибыли в посольство Грузии в Вашингтоне и передали письмо с просьбой не ограничивать право эмигрантов на участие в выборах.



Консул посольства Грузии в Вашингтоне Паата Папуашвили открыл двери эмигрантам, прибывшим в посольство, выслушал их и принял письмо, подписанное девятью диаспоральными организациями, действующими в США.



«Представители грузинских общественных организаций единогласно заявили о своем несогласии с законодательными изменениями, инициированными в Грузии. Сегодня мы передали наше совместное заявление представителю посольства Грузии в Вашингтоне.



Мы крайне расстроены, обеспокоены и оскорблены этими изменениями и пришли, чтобы выразить это. Мы пришли не с протестом, а с конструктивным напоминанием о том, что это абсолютно неприемлемая инициатива.



Мы рассчитываем, что наш голос будет услышан», — заявила Саломе Церетели-Стивенс, президент Ассоциации грузин в США. Она была среди иммигрантов, пришедших в посольство Грузии в Вашингтоне 25 ноября, чтобы передать письмо.



Николоз Чхеидзе, глава грузинской общественной организации «Твистоми», заявил, что запрет эмигрантам участвовать в выборах абсолютно неприемлем.



«У нас было желание встретиться с послом. К сожалению, эта встреча не состоялась. Но мы подали Генеральному консулу петицию, которая выражает наше отношение и позицию относительно изменений, запланированных Парламентом Грузии.



Для нас это совершенно непонятно, неприемлемо, и мы в целом считаем такое отношение к грузинской эмиграции крайне неправильным. Оно разрушает отношения, которые должны существовать между Грузией и её эмиграцией.



Мы требуем, чтобы парламент Грузии отозвал эту инициативу и, наоборот, дал нам возможность более активно участвовать в процессах, происходящих в Грузии, голос которых мы, грузинские общественные организации, представляем, и что есть пути для этого. Мы надеемся, что крик сердец 100 тысяч грузинских эмигрантов дойдёт до парламента нашей родины, и наша просьба будет учтена», — заявил Николоз Чхеидзе, руководитель грузинской общественной организации «Твистоми».



25 ноября диаспоральные организации, действующие в США, опубликовали совместное заявление о конституционном и международном правовом праве граждан Грузии, проживающих за рубежом. В нем отмечалось, что инициированное изменение представляет собой ограничение ранее гарантированных механизмов участия, что явно выходит за рамки международно признанных обязательств Грузии по демократическим нормам и стандартам прав человека.



«Для грузин, проживающих за рубежом, голосование не является символическим актом — это неотъемлемая часть гражданственности, гражданской ответственности и участия в демократической жизни», - говорится в заявлении.





