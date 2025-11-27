Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Завтра в Тбилиси состоится акция-шествие протеста


27.11.2025   17:01


Завтра в Тбилиси состоится акция-шествие протеста. Более конкретно, в столице запланировано проведение 2 маршей. В 19:00 по местному времени граждане соберутся у 1-го корпуса ТГУ и старого здания «Общественного вещателя», откуда и будут начаты шествия.

В 20:00 протестующие соберутся у парламента Грузии на проспекте Руставели.

Как известно, к акции присоединятся представители профессорско-преподавательского состава. Указанное заявление символически было сделано во дворе Тбилисского государственного университета. К акции-шествию также намерены присоединится представители других сфер, в том числе и оппозиционные политики.

Напомним, что 28 ноября пройдет год после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что решением «Грузинской мечты», до конца 2028 года вопрос открытия переговоров по вступлению в Евросоюз снят с повестки дня.

За этим последовал протест, который непрерывно продолжается 365 дней. Граждане каждый день собираются у здания законодательного органа с неизменными требованиями – назначение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных в ходе протеста.


