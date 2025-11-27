|
|
|
Завтра в Тбилиси состоится акция-шествие протеста
27.11.2025 17:01
Завтра в Тбилиси состоится акция-шествие протеста. Более конкретно, в столице запланировано проведение 2 маршей. В 19:00 по местному времени граждане соберутся у 1-го корпуса ТГУ и старого здания «Общественного вещателя», откуда и будут начаты шествия.
В 20:00 протестующие соберутся у парламента Грузии на проспекте Руставели.
Как известно, к акции присоединятся представители профессорско-преподавательского состава. Указанное заявление символически было сделано во дворе Тбилисского государственного университета. К акции-шествию также намерены присоединится представители других сфер, в том числе и оппозиционные политики.
Напомним, что 28 ноября пройдет год после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что решением «Грузинской мечты», до конца 2028 года вопрос открытия переговоров по вступлению в Евросоюз снят с повестки дня.
За этим последовал протест, который непрерывно продолжается 365 дней. Граждане каждый день собираются у здания законодательного органа с неизменными требованиями – назначение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных в ходе протеста.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна