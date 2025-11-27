Кавелашвили наградил профессора Константина Мардалеишвили орденом Блистательности

Президент Грузии Михаил Кавелашвили, по представлению премьер-министра Ираклия Кобахидзе и председателя парламента Шалвы Папуашвили, наградил директора ООО «Научно-исследовательский центр онкологии», доктора медицинских наук, профессора Константина Мардалеишвили государственной наградой Грузии — орденом Блистательности.



Об этом сообщает администрация президента.



Согласно распространённой информации, государственная награда была вручена Константину Мардалеишвили за вклад в развитие онкологической хирургии и медицины в Грузии, выдающиеся достижения в сфере науки и особые заслуги перед страной.



По словам президента Грузии, Константин Мардалеишвили — выдающийся врач, а его заслуги особенно значимы и достойны признания.



«Поздравляю господина Котэ с почётной наградой — орденом Блистательности. Он является выдающимся врачом, представителем медицинской сферы, особым человеком для всей Грузии, который создал современные возможности в онкологии и спас множество наших сограждан. Его заслуги и труд исключительны. Исключительна также любовь людей к нему, и он действительно является примером для всех, не только в медицинской сфере. Я рад, что сегодня вручил ему эту награду», — заявил Кавелашвили.



На мероприятии, прошедшем в президентском дворце, присутствовали министр по делам беженцев из оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Михаил Сарджвеладзе, его заместитель Тея Гиоргадзе и члены семьи Константина Мардалеишвили.





