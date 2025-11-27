Минюст: ЕСПЧ признал неприемлемыми жалобы на независимость и беспристрастность судей Верховного суда Грузии

Европейский суд по правам человека поддержал правовую позицию Министерства юстиции Грузии, подтверждённую соответствующими доказательствами, и признал жалобы по делам «Пирцхалава и Y против Грузии» и «Гогинашвили против Грузии» неприемлемыми. Об этом сообщается в официальной информации Министерства юстиции Грузии.



Согласно информации Минюста, заявители в указанных жалобах утверждали, что один из судей Верховного суда, рассматривавший их дела, был предвзятым.



«Кроме того, по мнению Пирцхалава и Y, судья Ш.Т. был назначен с нарушением закона. Европейский суд по правам человека поддержал аргументы Министерства юстиции и признал все три жалобы по вопросу непредвзятости судьи неприемлемыми. В своём решении Страсбургский суд рассмотрел реформы в судебной системе, проведённые властями Грузии с 2012 года для оздоровления правосудия. В частности, внимание было уделено таким вопросам, как: пожизненное назначение судей; совершенствование процедур назначения и продвижения судей; усиление роли и функциональной независимости Высшего совета юстиции; конституционная поправка, направленная на улучшение процедур отбора и назначения судей Верховного суда.



Следует отметить, что производство против Ираклия Пирцхалава было связано с уголовным делом по факту убийства Бута Робакидзе. Ираклий Пирцхалава дополнительно утверждал, что его уголовный процесс проходил несправедливо, так как ему не предоставили возможности допросить бывших сообвиняемых и других свидетелей для эффективной опровержения доказательств. Страсбургский суд установил, что даже признаки нарушения права заявителя на справедливое рассмотрение дела не выявлены. Соответственно, дополнительные жалобы Ираклия Пирцхалава были признаны явно необоснованными и неприемлемыми», — говорится в официальной информации Министерства юстиции Грузии.







