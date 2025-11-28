Правительство закупает 12 автомобилей для администрации президента

28.11.2025 11:34





Правительство закупает 12 автомобилей для администрации президента. Об этом говорится в тендере, объявленном Государственным агентством по закупкам.



Согласно документации, прием заявок начался 26 ноября и завершится 30 ноября.



Что касается стоимости автомобилей, для администрации президента будут предназначены автомобили второго класса. Предельная цена за единицу составляет 47 800 лари.



В условиях тендера указано, что предлагаемые автомобили должны быть новыми, выпущенными не ранее 2025 года, с левым рулём, не бывшими в эксплуатации (пробег не более 200 км), технически и юридически безупречными, а также растаможенными. Поставщик должен обеспечить регистрацию транспортных средств за счёт покупателя.



Кроме того, предлагаемые автомобили могут быть любого цвета, кроме чёрного.



Что касается других технических характеристик приобретаемого транспортного средства, то они следующие: мощность двигателя не менее 105 лошадиных сил, длина не менее 4483, ширина не менее 1760, высота не менее 1430.



Кроме того, обязательными требованиями являются: запасное колесо, не менее 4 подушек безопасности, кондиционер, аудиосистема, гидроусилитель руля, ABS и электрообогрев заднего стекла.





