Ещё один лидер партии Гахария ушёл из политики

28.11.2025 11:36





Ещё один лидер партии «Гахария - За Грузию», Заза Тавадзе, ушёл из политики — об этом сам политик пишет в социальных сетях.



Тавадзе заявляет, что возвращается к своей юридической и консалтинговой деятельности, которой занимался до прихода в политику. По его словам, он планирует завершить научно-исследовательский проект в Германии.



Я хотел бы поблагодарить всех своих единомышленников, соратников, сторонников и всех, кому нравилось или не нравилось моё участие в политике.



Ваша поддержка, критика и несогласие всегда были важны и ответственны для меня. Сегодня я считаю, что мне предстоит сделать непростой, возможно, даже более сложный, но и ответственный шаг: вернуться к своей профессиональной юридической и консалтинговой деятельности, которой я занимался до прихода в политику, и одновременно завершить свой научно-исследовательский проект в Германии. А именно, в Вюрцбургском университете, где я нахожусь на завершающей стадии защиты докторской диссертации.



Ещё раз благодарю всех за поддержку, доверие и сотрудничество.



Всегда считайте меня другом и поклонником каждого из вас! — пишет Заза Тавадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





