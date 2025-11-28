Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Ещё один лидер партии Гахария ушёл из политики


28.11.2025   11:36


Ещё один лидер партии «Гахария - За Грузию», Заза Тавадзе, ушёл из политики — об этом сам политик пишет в социальных сетях.

Тавадзе заявляет, что возвращается к своей юридической и консалтинговой деятельности, которой занимался до прихода в политику. По его словам, он планирует завершить научно-исследовательский проект в Германии.

Я хотел бы поблагодарить всех своих единомышленников, соратников, сторонников и всех, кому нравилось или не нравилось моё участие в политике.

Ваша поддержка, критика и несогласие всегда были важны и ответственны для меня. Сегодня я считаю, что мне предстоит сделать непростой, возможно, даже более сложный, но и ответственный шаг: вернуться к своей профессиональной юридической и консалтинговой деятельности, которой я занимался до прихода в политику, и одновременно завершить свой научно-исследовательский проект в Германии. А именно, в Вюрцбургском университете, где я нахожусь на завершающей стадии защиты докторской диссертации.

Ещё раз благодарю всех за поддержку, доверие и сотрудничество.

Всегда считайте меня другом и поклонником каждого из вас! — пишет Заза Тавадзе.


