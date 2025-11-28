Ti Georgia публикует статистику насилия в отношении журналистов

28.11.2025 15:17





По информации НПО «Международная прозрачность - Грузия», после решения о приостановке процесса по вступлению в Евросоюз на несколько лет, которое было принято «Грузинской мечтой» 28 ноября 2024 год, за год протеста было учтено до 400 публично зафиксированных случаев различного насилия, запугивания, угроз, притеснений, преследований и препятствования в осуществлении журналистской деятельности в отношении независимой медии и журналистов, из которых до 300 случаев было зафиксировано в текущем году, а около100 - в последний месяц 2024 года.



Как говорится в заявлении организации, непрерывный протест, продолжающийся уже год, был особенно тяжелым для критической медии, которые и без того в условиях небольшого финансирования и технических ресурсов освещала протестные процессы ценой рисков для безопасности и здоровья журналистов.



«При освещении непрерывного протеста, в результате целенаправленных физических нападений, применения слезоточивого газа, спрея и водометов, десятки журналистов и операторов получили тяжелые повреждения, и им потребовалась медицинская помощь. Имели место словесные оскорбления журналистов, их запугивание, унижение и дискредитация. Помимо этого, при освещении акций протеста были повреждена или/и изъята техника.



Примечательно, что ни один из случаев нападения на представителей медии по сегодняшний день не расследован, не привлечены к ответственности и виновные лица. Явное равнодушие со стороны правоохранительных структур к расследованию указанных преступлений, дает повод для обоснованного сомнения в том, что превенция, надлежащее расследование и наказание виновных не входит в интересы властей «Грузинской мечты», а сами противозаконные действия были организованы самой властью.



Свобода слова и выражения являются одним из фундаментальных ценностей демократии, главным гарантом которой является свободная медиа, независящая от влияний власти. Свободная от влияний власти медиа сегодня в опасности. Исчезновение свободной медии окончательно завершит формирование однопартийной системы и поставит страну на рельсы диктаторского правления», - говорится в заявлении.





