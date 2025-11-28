Судья Гвритишвили: ЕСПЧ подтвердил, что законодательство о назначении судей в ВС, соответствует принципам демократии

«Решение Страсбургского суда подтвердило, что законодательство Грузии, регулирующее назначение судей в Верховный суд, полностью соответствует принципам демократии и международного права», — заявил судья Дмитрий Гвритишвили.



По его словам, оппоненты на основании рекомендаций Венецианской комиссии требовали приостановки назначений судей и введения моратория, однако их аргументы были опровергнуты.



«Наши оппоненты — иностранные партнёры, различные субъекты, НПО, а также политики — ссылались на рекомендации Венецианской комиссии, требовали введения моратория и приостановки назначения судей Верховного суда, мотивируя это тем, что законодательство якобы дефектное, недемократичное и не соответствует международным стандартам. Их аргумент был опровергнут.



В деле, по которому Страсбург вынес решение, истцы утверждали, что их право на справедливое судебное разбирательство было нарушено, поскольку их дела рассматривались судьями, назначенными на основании якобы дефектного законодательства. На всё это ответ дал Страсбургский суд. Суд даже не вступил в существенное рассмотрение, сочтя утверждение о дефектности законодательства необоснованным. Более того, Страсбургский суд предоставил обширный обзор с 2012 года и пришёл к выводу, что постепенно совершенствовались как законодательство, так и организационно-правовая структура суда. Для нас это очень важное решение», — отметил Дмитрий Гвритишвили.



Для справки, Страсбургский суд признал недопустимыми жалобы, касающиеся независимости и беспристрастности судей Верховного суда Грузии. По словам заместителя министра юстиции Грузии Бека Джамашвили, решения Страсбургского суда вновь подчёркивают успешные реформы судебной системы, проведённые грузинской властью с 2012 года.







