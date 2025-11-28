Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Каладзе: Господин Фишер является лучшим примером двойных стандартов


28.11.2025   15:51


«Господин Фишер должен перестать вмешиваться в политические процессы и заняться своим делом. Это лучший пример двойных стандартов», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Кахе Каладзе задали вопрос об интервью посла Германии в Грузии Петера Фишера для «Радио Свобода», где Фишер отметил: «Вы можете сказать, что законодательство ЕС — это глупость. Хорошо. Вы не обязаны вступать. Делайте своё дело, Грузия. Вы можете принимать законы об иностранных агентах, о прозрачности, о грантах, но с такими законами вы не сможете вступить в ЕС. То же самое касается мер, принимаемых против оппозиционных политиков. В либеральной демократии правительство не может выбирать себе оппозицию, оно должно взаимодействовать с теми людьми, которые есть. Это центральная идея демократии. Люди имеют свободу выражать свои политические взгляды, даже если правительству это не нравится».

«Господин Фишер пусть перестанет вмешиваться в политические процессы и займётся своим делом, своей страной. Это лучший пример двойных стандартов. Не знаю, назвать ли его послом или как вообще назвать этого человека — своими действиями он всё, что угодно, но только не посол. Общество само оценит, с чем мы имеем дело», — отметил Каха Каладзе.


