Саломе Зурабишвили призвала граждан принять участие в акции 28 ноября

28.11.2025 15:54





Пятый президент Грузии призывает граждан принять участие в акции 28 ноября. В социальных сетях Саломе Зурабишвили пишет:



«Сегодня – мой, твой, наш, ваш день! 28 ноября, спустя год, мы должны встать вместе ещё более стойко, чтобы укрепить друг друга!



Наш выбор неизменен и твёрд:



Грузия не покорится России! Режим не сможет перекрыть нам путь в Европу! Мы выбираем европейскость, а значит – мир, свободу и независимое государство, основанное на сильных институтах.



Никто не сможет победить наше общество, объединённое вокруг этой цели, не сможет победить бесстрашную силу нашего народа и жажду свободы» — пишет Саломе Зурабишвили.



Напомним, 28 ноября 2024 года члены «Грузинской мечты» приняли решение приостановить процесс переговоров о вступлении государства в Евросоюз. С того момента в столице ежедневно проходят акции протеста.



Члены «Гахария – За Грузию» не будут участвовать в акции назначенной на 28 ноября





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





