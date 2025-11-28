|
Саломе Зурабишвили призвала граждан принять участие в акции 28 ноября
28.11.2025 15:54
Пятый президент Грузии призывает граждан принять участие в акции 28 ноября. В социальных сетях Саломе Зурабишвили пишет:
«Сегодня – мой, твой, наш, ваш день! 28 ноября, спустя год, мы должны встать вместе ещё более стойко, чтобы укрепить друг друга!
Наш выбор неизменен и твёрд:
Грузия не покорится России! Режим не сможет перекрыть нам путь в Европу! Мы выбираем европейскость, а значит – мир, свободу и независимое государство, основанное на сильных институтах.
Никто не сможет победить наше общество, объединённое вокруг этой цели, не сможет победить бесстрашную силу нашего народа и жажду свободы» — пишет Саломе Зурабишвили.
Напомним, 28 ноября 2024 года члены «Грузинской мечты» приняли решение приостановить процесс переговоров о вступлении государства в Евросоюз. С того момента в столице ежедневно проходят акции протеста.
Члены «Гахария – За Грузию» не будут участвовать в акции назначенной на 28 ноября
