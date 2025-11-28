Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Полицейская академия сможет получить статус высшего учебного заведения


28.11.2025   16:57


Согласно новой законодательной инициативе «Мечты», Полицейская академия станет высшим учебным заведением.

Согласно законопроекту правительства Иванишвили, Полицейской академии будет предоставлена ​​возможность получить статус полицейского высшего учебного заведения при соблюдении условий, предусмотренных законодательством.

В документе говорится, что будут урегулированы вопросы, связанные с приемом на программу высшего образования Полицейской академии, преподаванием и статусом студентов.

Финансирование обучения студентов по программе высшего образования Полицейской академии будет осуществляться в соответствии с правилами, установленными приказом государственного министра.

«В период обучения в Полицейской академии по программе высшего образования студент пользуется социальными и правовыми гарантиями, предусмотренными законодательством Грузии для сотрудников полиции.

[...] После успешного завершения программы высшего образования полиции Министерство обеспечивает трудоустройство выпускника в системе Министерства в порядке, установленном законодательством Грузии.

Полицейская академия вправе заключить со студентом договор, определяющий его обязанность работать в системе Министерства в течение определенного срока после завершения обучения. В случае невыполнения обязательства, предусмотренного договором, студент может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном законодательством Грузии.

