Полицейская академия сможет получить статус высшего учебного заведения

Согласно новой законодательной инициативе «Мечты», Полицейская академия станет высшим учебным заведением.



Согласно законопроекту правительства Иванишвили, Полицейской академии будет предоставлена ​​возможность получить статус полицейского высшего учебного заведения при соблюдении условий, предусмотренных законодательством.



В документе говорится, что будут урегулированы вопросы, связанные с приемом на программу высшего образования Полицейской академии, преподаванием и статусом студентов.



Финансирование обучения студентов по программе высшего образования Полицейской академии будет осуществляться в соответствии с правилами, установленными приказом государственного министра.



«В период обучения в Полицейской академии по программе высшего образования студент пользуется социальными и правовыми гарантиями, предусмотренными законодательством Грузии для сотрудников полиции.



[...] После успешного завершения программы высшего образования полиции Министерство обеспечивает трудоустройство выпускника в системе Министерства в порядке, установленном законодательством Грузии.



Полицейская академия вправе заключить со студентом договор, определяющий его обязанность работать в системе Министерства в течение определенного срока после завершения обучения. В случае невыполнения обязательства, предусмотренного договором, студент может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном законодательством Грузии.



