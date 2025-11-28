|
Полицейская академия сможет получить статус высшего учебного заведения
28.11.2025 16:57
Согласно новой законодательной инициативе «Мечты», Полицейская академия станет высшим учебным заведением.
Согласно законопроекту правительства Иванишвили, Полицейской академии будет предоставлена возможность получить статус полицейского высшего учебного заведения при соблюдении условий, предусмотренных законодательством.
В документе говорится, что будут урегулированы вопросы, связанные с приемом на программу высшего образования Полицейской академии, преподаванием и статусом студентов.
Финансирование обучения студентов по программе высшего образования Полицейской академии будет осуществляться в соответствии с правилами, установленными приказом государственного министра.
«В период обучения в Полицейской академии по программе высшего образования студент пользуется социальными и правовыми гарантиями, предусмотренными законодательством Грузии для сотрудников полиции.
[...] После успешного завершения программы высшего образования полиции Министерство обеспечивает трудоустройство выпускника в системе Министерства в порядке, установленном законодательством Грузии.
Полицейская академия вправе заключить со студентом договор, определяющий его обязанность работать в системе Министерства в течение определенного срока после завершения обучения. В случае невыполнения обязательства, предусмотренного договором, студент может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном законодательством Грузии.» - говорится в законопроекте.
