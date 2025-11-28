Папуашвили: Миграционные регуляции окажут негативное экономическое влияние на Польшу

«Миграционные регуляции окажут негативное экономическое влияние на Польшу, поскольку туда приезжала рабочая сила», — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.



По его словам, в Грузии наблюдается дефицит рабочей силы, и стране нужны работники.



«У нас тоже достаточно строгая миграционная политика, и к нам так просто на работу польский гражданин тоже не приедет. Это их внутренние вопросы миграции. Мы видим, что Германия и другие страны ужесточают правила, пытаются перестроить свою миграционную политику. С их точки зрения это, возможно, оправдано, однако мы наблюдаем и внутренние дискуссии о том, что для Евросоюза это довольно запоздало, поскольку их принцип открытых границ многое затруднил. Это часть миграционной политики Польши. В Польше было большое количество трудовых мигрантов из Грузии, и для тех стран, откуда высок спрос, они ввели более строгие правила. Это, прежде всего, негативно скажется на самой Польше, потому что туда приезжала рабочая сила. Это означает, что там был спрос на работников. Не знаю, как Польша собирается удовлетворить спрос на рабочую силу. Что касается граждан Грузии, в самой Грузии — дефицит, и нам нужны работники», — заявил Папуашвили.



Напомним, по информации посольства Польши, граждане Грузии больше не смогут пользоваться упрощённой рабочей визой для трудоустройства в Польше. Что касается лиц, которые уже работают, они смогут трудиться до установленного срока.







