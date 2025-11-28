|
Британский депутат: поддерживаем грузин в их противостоянии «Грузинской мечте»
28.11.2025 20:01
«Мы поддерживаем грузин в их противостоянии «Грузинской мечте»», пишет в социальных сетях британский депутат Джеймс Макклири.
«Грузия находится на передовой гибридной войны Владимира Путина. Их демократия и европейское будущее находятся под угрозой.
Спустя год грузинам необходимо продолжать оказывать давление и бороться за своё будущее», — пишет Макклири.
Напомним, 28 ноября 2024 года члены «Грузинской мечты» приняли решение приостановить процесс переговоров о вступлении государства в Евросоюз. С того момента в столице ежедневно проходят акции протеста.
