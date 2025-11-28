Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Британский депутат: поддерживаем грузин в их противостоянии «Грузинской мечте»


28.11.2025   20:01


«Мы поддерживаем грузин в их противостоянии «Грузинской мечте»», пишет в социальных сетях британский депутат Джеймс Макклири.

«Грузия находится на передовой гибридной войны Владимира Путина. Их демократия и европейское будущее находятся под угрозой.

Спустя год грузинам необходимо продолжать оказывать давление и бороться за своё будущее», — пишет Макклири.

Напомним, 28 ноября 2024 года члены «Грузинской мечты» приняли решение приостановить процесс переговоров о вступлении государства в Евросоюз. С того момента в столице ежедневно проходят акции протеста.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна