Директор «Европейской орбиты Грузии» спортсменам: болельщика нужно любить и понимать

«Болельщика нужно любить и понимать не только на трибуне, но и в тюрьме, не только радостного, но и избитого, несправедливо угнетённого», так исполнительный директор НПО «Европейская орбита Грузии» Нино Ломджария прокомментировала действия баскетболиста Георгия Шермадини. Последний, после проигрыша в матче с Украиной выступил прямо на площадке и выразил грузинскому премьеру Ираклию Кобахидзе благодарность, после того как послышались свист и возгласы недовольства с трибун, Шермадини повторил слова благодарности:



«Дорогие спортсмены, представьте себе, что спортивные федерации приняли бы такие правила, которые противоречат европейским и международным стандартам. Например, если бы судей назначали предвзятые люди; если бы время игры сократили на 10 минут; если бы легионеров объявили «иностранными агентами» и запретили им получать финансирование из зарубежных клубов; если бы грузинам, живущим за границей, запретили посещать ваши матчи…



Если бы все международные спортивные федерации, которые сказали бы, что это противоречит международным нормам, объявили «глубинным государством», вмешивающимся во внутренние дела грузинского спорта и желающим «выдать замуж» грузинских спортсменов. А затем официально заявили, что до 2028 года грузинские спортсмены прекращают участие в европейских турнирах.



Если бы ваших коллег, вышедших протестовать, избивали, сажали в тюрьму на долгие годы, ломали им лицевые кости, пытали в маршрутных такси, плевали женщинам-спортсменкам в лицо, а ветеранов заставляли раздеваться в полицейских участках; если бы ваших сторонников массово увольняли с работы…



Вас бы ведь задушило чувство несправедливости, правда? Вы бы стояли на протестах 365 дней?



Именно это сегодня происходит с грузинским народом, с вашими болельщиками, и с вами тоже, потому что вы – часть нашего общества!» — написала в соцсети Нино Ломджария.



