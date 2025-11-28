Спикер парламента Грузии считает, что обыски у Ермака говорят об утрате суверенитета Украины

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что Украина полностью утратила суверенитет под эгидой борьбы за независимость. Об этом он заявил, комментируя обыск у главы офиса президента Украины Андрея Ермака.



«Заключение мирного соглашения на грани срыва, и оказывается давление, в том числе на киевские власти, чтобы они согласились на какие-то условия, и в это время, ой, чудом и внезапно, антикоррупционная служба, которую Зеленский собирался упразднить несколько недель назад, это антикоррупционное агентство вошло в офис его ближайшего соратника. Как думаете, под этим ливнем бомб в Украине, которого наши НПО так хотели в Тбилиси, в этот критический момент, когда на кону вопрос мирного соглашения, кто проводит обыски в офисах человека, который, в том числе, участвует в этих переговорах? Это украинское ведомство? Конечно, нет. Это и называется влиянием иностранного государства на государственные институты, внедрением людей в государственные институты и управлением другими странами с помощью этих институтов. Сегодня Украина не может не то, что решать вопросы начала и прекращения войны, [они] не могут решить кого задерживать и кого отпускать. В этом вся трагедия Украины, за которой мы наблюдаем последние дни, что под эгидой борьбы за суверенитет они полностью уступили суверенитет», – сказал Папуашвили.



Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) официально подтвердили проведение обысков у Андрея Ермака.



Ермак, один из ключевых участников переговоров о прекращении войны России против Украины, в минувшие выходные возглавлял украинскую делегацию на переговорах с США и европейскими союзниками в Женеве по американскому плану урегулирования.



Обыск у Ермака прошел на фоне масштабного коррупционного скандала, связанного с государственной компанией «Энергоатом», которая управляет всеми украинскими атомными электростанциями. Главный фигурант скандала – бизнесмен Тимур Миндич, которого СМИ называли другом президента Владимира Зеленского.



«Миндичгейт» вызвал в Украине политический кризис: оппозиция и часть депутатов от пропрезидентской фракции «Слуга народа» потребовали отставки Ермака и ряда членов правительства.



