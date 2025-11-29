Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
МИД Нидерландов: Целый год грузинский народ защищает свободу и демократию


29.11.2025   11:10


Министерство иностранных дел Нидерландов отреагировало на митинг, прошедший в Тбилиси накануне вечером, заявлением в социальной сети.

«Уже год грузинский народ защищает свои права, свободу и демократию, несмотря на запугивания, насилие и репрессии. Ни одно правительство не может игнорировать его призыв. Нидерланды, будучи давним другом грузинского народа, признают его стойкость и приверженность свободной и демократической Грузии», — говорится в заявлении.


