МИД Нидерландов: Целый год грузинский народ защищает свободу и демократию

29.11.2025 11:10





Министерство иностранных дел Нидерландов отреагировало на митинг, прошедший в Тбилиси накануне вечером, заявлением в социальной сети.



«Уже год грузинский народ защищает свои права, свободу и демократию, несмотря на запугивания, насилие и репрессии. Ни одно правительство не может игнорировать его призыв. Нидерланды, будучи давним другом грузинского народа, признают его стойкость и приверженность свободной и демократической Грузии», — говорится в заявлении.







