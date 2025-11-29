Спикер парламента назвал ценнсоятми Евросоюза попытку поджога здания канцелярии Тбилисского горсуда

«Сегодня один из лидеров партии-члена «Алде» пытался совершить террористический акт»,- так председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили комментирует арест одного из лидеров «Лело – Сильной Грузии» Алеко Элисашвили по факту попытки поджога здания канцелярии Тбилисского городского суда.



Вместе с тем, по словам Папуашвили, вчера из некоторых столиц Евросоюза общество услышало заявления в поддержку радикальных групп.



Сегодня один из лидеров партии-члена «ALDE» (Европейский альянс либералов и демократов, членом которого является партия «Лело – Сильная Грузия» - ред.) пытался совершить террористический акт.



Добро пожаловать в полный ценностей Евросоюз»,- заявил Папуашвили.





