Адвокат: Элисашвили заявляет, что деяние он совершил в знак протеста против несправедливости судебной системы


29.11.2025   16:44


Позиция Алеко Элисашвили заключается в том, что указанное деяние он совершил в знак протеста,- указанное заявление в беседе с журналистами после выхода из Дигомского изолятора сделал адвокат члена коалиции «Лело – Сильная Грузия» Алеко Элисашвили – Георгий Рехвиашвили.

Вместе с тем, адвокат отметил, что его подзащитный жалеет только о том, что «для завершения дела ему не хватило всего нескольких секунд».

«Спустя 10 часов после ареста мне была предоставлена возможность встретиться со своим подзащитным. На лице у него отмечаются тяжкие повреждения, он жестоко избит. Сейчас я передам вам позицию Алеко Элисашвили и сделаю от его имени заявление о том, что указанное деяние он совершил в знак протеста, это было одним из средств. Протест он выразил против несправедливого суда. «Огонь олигархии!» и «Огонь несправедливому суду» – такие слова он мне передал, единственное, о чем он жалеет, это о том, что ему не хватило нескольких секунд, чтобы довести дело до конца», - заявил Георгий Рехвиашвили.


