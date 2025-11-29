«Лело — Сильная Грузия»: Действия Элисашвили неприемлемы и неоправданы

29.11.2025 22:04





Для нас сегодняшние действия Алеко Элисашвили неприемлемы и неоправданы, — говорится в заявлении, опубликованном политический коалицией «Лело — Сильная Грузия» в социальной сети.



Согласно сообщению, признание Алеко Элисашвили — доказательство того, что это бескорыстный поступок одного человека против режима.



«Для нас нынешние действия Алеко Элисашвили неприемлемы и неоправданы. Алеко Элисашвили неоднократно становился жертвой несправедливости и насилия со стороны режима, и его признание является подтверждением того, что это бескорыстный поступок одного человека против режима. Мы не должны позволить режиму довести нас до отчаяния посредством системного насилия и несправедливости», — говорится в заявлении «Лело — Сильная Грузия».



Напомним, МВД распространило информацию о задержании одного из лидеров коалиции «Сильная Грузия — Лело» Алеко Элисашвили, который сегодня на рассвете пытался поджечь здание канцелярии Тбилисского городского суда.



По заявлению адвоката Георгия Рехвиашвили, Алеко Элисашвили сожалеет, что не смог довести дело до конца, а его действия были осознанной формой протеста.







