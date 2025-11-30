Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Гедеван Попхадзе и еще несколько человек продолжают акцию голодовки у парламента Грузии


30.11.2025   12:55


По информации участников акции голодовки у законодательного органа Грузии, вчера одного из голодающих увезли в клинику, также тяжелым является и состояние здоровья одного из лидеров «Коалиции за перемены» Гедевана Попхадзе.

По словам одного из участников Бадри Манагадзе, это уже 34-й день крайней формы протеста.

«Это 34-й день голодовки. Не удивительно, что вчера бригада скорой помощи увезла в клнику одного из членов нашей команды. Состояние ухудшилось. 3-4 дня необходимо для обследования. Что будет потом, мы не знаем. Состояние Гедевана Попхадзе также ухудшилось, ему очень тяжело...», - отметил один из участников акции.

Напомним, что к крайней форме протеста Гедеван Попхадзе прибег 28 ноября.


