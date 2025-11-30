Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Каладзе посетит Будапешт с официальным визитом


30.11.2025   14:36


1–2 декабря мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе с членами делегации посетит с официальным визитом столицу Венгрии Будапешт. Информацию распространила мэрия Тбилиси.

В ходе визита Каладзе проведет встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Мэр Тбилиси также примет участие в конференции, посвященной урбанистическому развитию европейских городов, и выступит с речью перед ее участниками.

В состав делегации, помимо Кахи Каладзе, войдут депутаты парламента Грузии, а также руководитель Агентства транспорта и городского развития мэрии Тбилиси Нино Багашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна