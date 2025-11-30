|
|
|
Каладзе посетит Будапешт с официальным визитом
30.11.2025 14:36
1–2 декабря мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе с членами делегации посетит с официальным визитом столицу Венгрии Будапешт. Информацию распространила мэрия Тбилиси.
В ходе визита Каладзе проведет встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
Мэр Тбилиси также примет участие в конференции, посвященной урбанистическому развитию европейских городов, и выступит с речью перед ее участниками.
В состав делегации, помимо Кахи Каладзе, войдут депутаты парламента Грузии, а также руководитель Агентства транспорта и городского развития мэрии Тбилиси Нино Багашвили.
|
|
|
