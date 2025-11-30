Мэрия Батуми передаст МВД 10 новых стационарных спасательных постов на прибрежной линии города

30.11.2025 21:11





Мэрия Батуми планирует передать Министерству внутренних дел Грузии 10 вновь построенных стационарных спасательных постов (спасательных вышек), размещенных вдоль всей прибрежной зоны. Строительство данных объектов обошлось городскому бюджету в 338 223 лари. Вопрос передачи имущества будет рассмотрен на заседании городского сакребуло 1 декабря.



Согласно экспертному заключению, новые спасательные вышки размещены на пляжах Квариати, Гонио, Нового и Старого бульвара Батуми, а также на пляжах Махинджаури и Зеленого мыса.



В пояснительной записке к проекту распоряжения «О передаче стационарных спасательных постов в безвозмездное пользование Государственному ведомственному учреждению – Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии» отмечено следующее:



17 октября 2025 года служба спасения письменно обратилась к мэрии Батуми, сообщив, что строительство спасательных вышек вдоль морской полосы завершено, и запросила передачу всех 10 объектов в безвозмездное пользование на период их эксплуатации.



Также указано, что 22 апреля 2025 года Служба по управлению чрезвычайными ситуациями официально передала мэрии Батуми проектно-сметную документацию для строительства стационарных постов. На основании этой документации управление городской инфраструктуры объявило тендер и осуществило строительство.



После завершения работ спасательные вышки были официально переданы на баланс муниципалитета.



По документации, стоимость одного спасательного поста составила 33 822 лари и 30 тетри. Всего построено 10 постов.



Управление благоустройства мэрии объявило тендер на их строительство в апреле 2025 года. Ранее аналогичный проект был реализован администрацией Бульвара: в 2019 году она закупила 5 спасательных вышек за 118 835 лари и передала их МВД.



В этот раз управление благоустройства выплатило победителю тендера, компании „TMS Construction“, сумму 338 223 лари, при том что начальная стоимость закупки составляла 390 243 лари.





