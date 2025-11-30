Запрет на ношение масок и санкции за перекрытие дороги обжаловали в Конституционном суде

30.11.2025 21:20





Оппозиционные активисты обратились в Конституционный суд Грузии с иском. По их мнению, новые законодательные нормы, ограничивающие ношение масок и подразумевающие ужесточенные санкции за перекрытие дороги нарушают права, гарантированные Конституцией: неприкосновенность достоинства и свободу собрания.



Radio Tavisupleba пишет, что согласно иску:



▪️ Действовавшие ранее большие штрафы (до 5000 лари) за перекрытие дороги и административный арест (от 1 до 5 суток) не являются пропорциональным наказанием и без основания ограничивают право мирного протеста.



▪️ Формулировки спорных норм КоАП «искусственное перекрытие дороги» и «сокрытие лица» являются расплывчатыми и дают возможность толковать их в разрез с Конституцией.





