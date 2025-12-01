|
|
|
Украинская сторона настаивает на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа
01.12.2025 11:39
«Украинская сторона настойчиво добивается встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа», – об этом украинские СМИ пишут со ссылкой на анонимный источник.
«Рабочие контакты продолжаются и между встречами, они постоянны», – сообщил источник украинским СМИ.
По словам анонимного собеседника, украинская сторона подчёркивает необходимость встречи Зеленского и Трампа, поскольку она может определить дальнейшие шаги на высшем политическом уровне.
«Есть вопросы, обсуждение которых президент Украины считает обязательным на встрече с президентом США. Надеемся, эта позиция будет понята», – отметил источник.
Напомним, вчера во Флориде состоялись переговоры делегаций США и Украины. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что встреча была продуктивной и полезной, однако, по словам Рубио, работы ещё предстоит немало.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна