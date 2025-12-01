Украинская сторона настаивает на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа

«Украинская сторона настойчиво добивается встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа», – об этом украинские СМИ пишут со ссылкой на анонимный источник.



«Рабочие контакты продолжаются и между встречами, они постоянны», – сообщил источник украинским СМИ.



По словам анонимного собеседника, украинская сторона подчёркивает необходимость встречи Зеленского и Трампа, поскольку она может определить дальнейшие шаги на высшем политическом уровне.



«Есть вопросы, обсуждение которых президент Украины считает обязательным на встрече с президентом США. Надеемся, эта позиция будет понята», – отметил источник.



Напомним, вчера во Флориде состоялись переговоры делегаций США и Украины. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что встреча была продуктивной и полезной, однако, по словам Рубио, работы ещё предстоит немало.







