Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Украинская сторона настаивает на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа


01.12.2025   11:39


«Украинская сторона настойчиво добивается встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа», – об этом украинские СМИ пишут со ссылкой на анонимный источник.

«Рабочие контакты продолжаются и между встречами, они постоянны», – сообщил источник украинским СМИ.

По словам анонимного собеседника, украинская сторона подчёркивает необходимость встречи Зеленского и Трампа, поскольку она может определить дальнейшие шаги на высшем политическом уровне.

«Есть вопросы, обсуждение которых президент Украины считает обязательным на встрече с президентом США. Надеемся, эта позиция будет понята», – отметил источник.

Напомним, вчера во Флориде состоялись переговоры делегаций США и Украины. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что встреча была продуктивной и полезной, однако, по словам Рубио, работы ещё предстоит немало.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна