Кобахидзе: в недостаточно образованном обществе легче распространять идеологию большевизма, фашизма и либерального фашизма

01.12.2025 11:41





«Сегодня мы утверждаем концепцию реформы высшего образования. Цель этой реформы — обеспечить, чтобы грузинский студент получал в Грузии университетское образование высочайших стандартов», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем заседании правительства.



По словам Кобахидзе, реформе образования должно быть уделено особое значение, поскольку для страны наиболее опасным является общество, которое недостаточно и некачественно образовано.



«Все хорошо понимают, насколько велико значение образования и образованного общества. Самое опасное для страны — это общество, которое недостаточно и некачественно образовано. Исходя из этого, реформе образования мы должны придать особую важность. Недостаточно образованное общество легко поддается манипуляции, внешнему вмешательству. В таком обществе легко сеять ненависть, легко распространять такие идеологии, как когда-то большевизм, фашизм и как сегодня — современный либеральный фашизм. Поэтому эта реформа имеет особое значение во всех аспектах, в том числе с точки зрения укрепления национальной безопасности.



То, что образование напрямую связано с национальной безопасностью, хорошо понимали те силы, которые целенаправленно ослабляли систему образования в нашей стране в течение девяти лет. Образованное общество лучше всех способно защитить национальные интересы своей страны, её независимость и безопасность. Это знали недоброжелатели нашей страны и поэтому в 2004–2012 годах уделяли особое внимание ослаблению и разрушению системы образования — как высшего, так и общего. То, что было испорчено в 90-е годы, а затем в 2004–2012 годах, должно быть исправлено сейчас. Именно это является ключевой целью концепции реформы высшего образования.



Концепция включает все необходимые компоненты и направления реформы — институциональную оптимизацию, совершенствование кадровой политики, современные стандарты, развитие образовательных программ, разработку учебников, приведение в соответствие приоритетов высшего образования и потребностей рынка труда, улучшение системы финансирования. Кроме того, с сегодняшнего дня Министерство инфраструктуры приступает к подготовке концепции развития соответствующей инфраструктуры. Это будет инфраструктура современных стандартов, которая будет развиваться между Тбилиси и Рустави, а также в Кутаиси», – заявил Ираклий Кобахидзе.







