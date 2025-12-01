Сиоридзе: Расследование BBC доказывает, что режим Иванишвили является режимом-убийцей

По информации BBC, на эту тему они побеседовали с экспертами по химическому оружию из World Service, бойцами грузинского спецназа и врачами и выяснили, что "доказательства указывают на применение агента, названного французскими военными «камит»". Расследование BBC доказывает, что режим Иванишвили является режимом-убийцей, не щадящим собственный народ – В последний раз вещества с запрещенным химическим составом во время разгона акций в Тбилиси, применялись 9 апреля 1989 года, - так член "Лело – Сильной Грузии" Георгий Сиоридзе комментирует статью BBC, в которой говорится о том, что в Грузии против митингующих, предположительно, было применено химическое оружие времен Первой мировой войны.По заявлению Сиоридзе, это тяжелейший факт и преступление перед историей."Расследование BBC, самого авторитетного медиа-средства в мире, доказывает, что при разгоне акций протеста было применено вещество с таким химическим составом, которое использовалось во время Первой мировой войны, и оно запрещено с 30-х гг. прошлого века. В Грузии в последний раз подобное происходило 9 апреля 1989 года, когда при разгоне акций были применены запрещенные химические вещества. Это в очередной раз доказывает, что режим Иванишвили (прим. почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта») является режимом-убийцей, не щадящим собственный народ. Это тяжелейший факт и преступление перед историей ", - заявил Сиоридзе.По информации BBC , собранные ими доказательства указывают на то, что в прошлом году грузинские власти для разгона антиправительственных акций протеста применили запрещенное химическое оружие времен Первой мировой войны. Как пишет BBC, "У демонстрантов, выступавших против решения о приостановлении процесса по членству в Евросоюзе, озвученного правительством Грузии, отмечались следующие симптомы – жжение в глазах, задержка дыхания, кашель и рвота, продолжавшиеся в течение нескольких недель".По информации BBC, на эту тему они побеседовали с экспертами по химическому оружию из World Service, бойцами грузинского спецназа и врачами и выяснили, что "доказательства указывают на применение агента, названного французскими военными «камит»".





