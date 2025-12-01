Кобахидзе: Вероятно, в течение 3-4 лет проблема нелегальной миграции будет полностью устранена

01.12.2025 12:55





По данным за 11 месяцев текущего года, МВД Грузии выдворило из страны 1 131 нелегальных мигрантов. Указанный показатель соответствует суммарному показателю за предыдущие 7 лет, - указанное заявление сегодня на заседании правительства Грузии сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



По его словам, эффективность серьезно выросла, хотя Департамент миграции при МВД Грузии предстоит усилить еще больше.



«В течение предыдущих месяцев качественно выросла эффективность МВД Грузии, особенно в таких направлениях, как борьба с организованной преступностью, коррупцией и наркотическими преступлениями. То же касается и борьбу с незаконной миграцией, где у нас внушительные показатели. Уже в текущем году, по данным за 11 месяцев, МВД Грузии выдворило из страны 1 131 нелегальных мигрантов. Указанный показатель соответствует суммарному показателю за предыдущие 7 лет. Эффективность серьезно выросла, хотя Департамент миграции при МВД Грузии предстоит усилить еще больше, над чем активно работают господин министр и всё ведомство. Разумеется, всё это отразиться на дальнейшей деятельности в направлении незаконной миграции. По плану, представленному МВД, в будущем году будет обеспечено выдворение, по меньшей мере, 3 500 нелегалов из нашей страны. Это минимальный показатель. В целом, по указанному плану, вероятно, в течение 3-4 лет проблема нелегальной миграции будет полностью устранена, что очень важно с разных точек зрения, в том числе с точки зрения безопасности. Благодарю министра внутренних дел и МВД за уже проделанную работу и дальнейшие планы» , - заявил премьер.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





