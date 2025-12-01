Правительство Грузии начинает строительство двух современных университетских городов

Правительство Грузии приняло решение о строительстве университетских кампусов, соответствующих современным стандартам, в Кутаиси и Рустави. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Грузии.



По информации ведомства, реализация необходимых мероприятий по строительству университетских кампусов была поручена Фонду муниципального развития при Министерстве инфраструктуры.



«В соответствии с поручением правительства, фонд в Кутаиси и Рустави приступит к подготовке детальной проектно-сметной документации, а также к процессу закупки строительных работ и услуг надзора, что предусматривает создание полноценной университетской инфраструктуры на обеих площадках», — говорится в сообщении.





