Правительство Грузии начинает строительство двух современных университетских городов


01.12.2025   15:28


Правительство Грузии приняло решение о строительстве университетских кампусов, соответствующих современным стандартам, в Кутаиси и Рустави. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Грузии.

По информации ведомства, реализация необходимых мероприятий по строительству университетских кампусов была поручена Фонду муниципального развития при Министерстве инфраструктуры.

«В соответствии с поручением правительства, фонд в Кутаиси и Рустави приступит к подготовке детальной проектно-сметной документации, а также к процессу закупки строительных работ и услуг надзора, что предусматривает создание полноценной университетской инфраструктуры на обеих площадках», — говорится в сообщении.


