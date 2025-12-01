|
Папуашвили отправился с официальным визитом в Индию
01.12.2025 15:33
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с делегацией отправился с официальным визитом в столицу Индии — Нью-Дели.
По информации парламента Грузии, председатель парламента проведёт в Нью-Дели встречи на высоком уровне.
«Шалва Папуашвили встретится с председателями нижней и верхней палат парламента Индии, а также с высокопоставленными представителями исполнительной власти. В истории двусторонних отношений Грузии и Индии это первый официальный визит высшего должностного лица Грузии», — говорится в сообщении парламента.
В состав парламентской делегации, возглавляемой Шалвой Папуашвили, входят: председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, председатель комитета по экономической политике Шота Берекашвили, глава группы дружбы с Индией Васил Чигогидзе и заместитель председателя фракции «Грузинская мечта» Грета Цицава.
