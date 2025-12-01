|
|
|
Элисашвили избрано заключение в качестве меры пресечения
01.12.2025 15:38
Одному из лидеров коалиции «Сильная Грузия – Лело» Алеко Элисашвили избрано заключение в качестве меры пресечения. Решение было принято судьёй Тбилисского городского суда.
«Я хотел поджечь несправедливость, репрессии и насилие, которые существуют в стране, структуру осуществления которых представляете вы. Мне приписывают какую-то глупость — будто я хотел кого-то убить, — из тех приставов никто бы не остался жив, я хорошо обращаюсь с оружием. Я хотел поджечь несправедливость. Я сказал семье, что иду на рыбалку, всё подготовил заранее», — заявил Алеко Элисашвили в ходе судебного заседания.
Алеко Элисашвили был задержан 29 ноября. По информации МВД, он пытался поджечь здание канцелярии Тбилисского городского суда.
По информации следствия, примерно в 04:00 вооружённый огнестрельным оружием, боевыми материалами и предметами, необходимыми для совершения террористического акта, в маске Александр Элисашвили подошёл к зданию Тбилисского городского суда, разбил молотком стекло на фасаде здания канцелярии и проник внутрь.
«После незаконного проникновения внутрь здания, в разных помещениях, включая места с документами и имуществом, Александр Элисашвили вылил большое количество легко воспламеняющейся жидкости и попытался устроить пожар. В процессе выливания воспламеняющейся жидкости сотрудники службы судебных приставов заметили Александра Элисашвили. Один из приставов был атакован нападавшим и подвергся избиению. В процессе задержания трое сотрудников службы приставов пытались нейтрализовать Александра Элисашвили, лишить его возможности поджечь огонь и обезоружить. Нападавший, в свою очередь, пытался достать и использовать огнестрельное оружие. Примерно в течение 5–6 минут Александр Элисашвили оказывал активное сопротивление сотрудникам службы приставов, после чего его удалось окончательно нейтрализовать и задержать», — сообщила прокуратура.
Алеко Элисашвили предъявлено обвинение по факту попытки совершения террористического акта в Тбилисском городском суде. Предусмотренное наказание — от 10 до 15 лет лишения свободы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна