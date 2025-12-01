Элисашвили избрано заключение в качестве меры пресечения

01.12.2025 15:38





Одному из лидеров коалиции «Сильная Грузия – Лело» Алеко Элисашвили избрано заключение в качестве меры пресечения. Решение было принято судьёй Тбилисского городского суда.



«Я хотел поджечь несправедливость, репрессии и насилие, которые существуют в стране, структуру осуществления которых представляете вы. Мне приписывают какую-то глупость — будто я хотел кого-то убить, — из тех приставов никто бы не остался жив, я хорошо обращаюсь с оружием. Я хотел поджечь несправедливость. Я сказал семье, что иду на рыбалку, всё подготовил заранее», — заявил Алеко Элисашвили в ходе судебного заседания.



Алеко Элисашвили был задержан 29 ноября. По информации МВД, он пытался поджечь здание канцелярии Тбилисского городского суда.



По информации следствия, примерно в 04:00 вооружённый огнестрельным оружием, боевыми материалами и предметами, необходимыми для совершения террористического акта, в маске Александр Элисашвили подошёл к зданию Тбилисского городского суда, разбил молотком стекло на фасаде здания канцелярии и проник внутрь.



«После незаконного проникновения внутрь здания, в разных помещениях, включая места с документами и имуществом, Александр Элисашвили вылил большое количество легко воспламеняющейся жидкости и попытался устроить пожар. В процессе выливания воспламеняющейся жидкости сотрудники службы судебных приставов заметили Александра Элисашвили. Один из приставов был атакован нападавшим и подвергся избиению. В процессе задержания трое сотрудников службы приставов пытались нейтрализовать Александра Элисашвили, лишить его возможности поджечь огонь и обезоружить. Нападавший, в свою очередь, пытался достать и использовать огнестрельное оружие. Примерно в течение 5–6 минут Александр Элисашвили оказывал активное сопротивление сотрудникам службы приставов, после чего его удалось окончательно нейтрализовать и задержать», — сообщила прокуратура.



Алеко Элисашвили предъявлено обвинение по факту попытки совершения террористического акта в Тбилисском городском суде. Предусмотренное наказание — от 10 до 15 лет лишения свободы.





