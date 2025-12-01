«Мечта» справедливо обеспокоена журналистскими расследованиями Би-би-си - Гела Мтивлишвили

«Мечта» справедливо обеспокоена журналистскими расследованиями Би-би-си, считает грузинский журналист Гела Мтивлишвили.



Напомним, что британская вещательная корпорация [Би-би-си] сегодня опубликовала журналистское расследование, согласно которому правительство Грузии использовало химическое оружие времён Первой мировой войны для подавления антиправительственных протестов в Тбилиси в конце 2024 года.



««Грузинская мечта» объявила, что подаст иск против Би-би-си в международные суды. Споры против Би-би-си в основном рассматриваются в судах Великобритании. Если режим подаст в суд на Би-би-си, мы многое узнаем из этого процесса.

Вернемся к главному: Грузия является участницей Конвенции о запрещении химического оружия. Мы подписали конвенцию в 1993 году, и она вступила в силу 29 апреля 1997 года.



Это означает, что Грузия является членом Организации по запрещению химического оружия и должна выполнять свои обязательства по этой Конвенции.



Организация по запрещению химического оружия — независимая международная организация. Её штаб-квартира находится в Гааге, Нидерланды.



Эта организация расследует все предполагаемые нарушения Конвенции о запрещении химического оружия. Организация направляет экспертов на место происшествия для взятия проб, опроса свидетелей и определения, использовались ли токсичные химикаты в качестве оружия.



Самое главное, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) начинает расследование на основе отчётов о расследованиях и доказательств, опубликованных международными СМИ. Именно этого опасается режим!

В случае подтверждения нарушений обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия санкции могут быть как национальными, так и международными.



Наше законодательство предусматривает уголовную ответственность за незаконные действия, связанные с химическим оружием.



Незаконное производство, приобретение, хранение, владение, утилизация, использование, переработка, испытание, передача, перевозка, экспорт, импорт, торговля или иное незаконное обращение с токсичными химикатами, определёнными Конвенцией о запрещении химического оружия, а также другие незаконные операции с ними, включая нарушение правил оборота, предусмотренных международным договором Грузии, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Те же действия, совершенные в целях производства химического оружия, наказываются лишением свободы на срок от восьми до четырнадцати лет.



Как я уже упоминал, если Организация по запрещению химического оружия подтвердит нарушение Конвенции, могут быть задействованы международные механизмы – дипломатические и экономические санкции, ограничения на поездки и т. д. Отдельные страны или международные организации (например, Европейский союз) могут самостоятельно вводить адресные санкции против Грузии.



Кроме того, дело может дойти до Международного уголовного суда (Гаага) в отношении высокопоставленных должностных лиц, отдавших приказ о применении химического оружия», - пишет Мтивлишвили.





