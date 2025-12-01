Еврокомисия ожидает быстрого расследования обвинений ВВС о возможном использовании властями Грузии химоружия

01.12.2025 17:46





Пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и безопасности Анита Хиппер в ответ на вопрос в связи со статьей-расследованием ВВС заявила, что, если подтвердится применение властями Грузии химоружия против демонстрантов, то это будет неприемлемо.



В Брюсселе, отметила она, ожидают быстрого и неприкрытого расследования в связи с этими обвинениями в адрес «Грузинской мечты».



«Мы с нетерпением ожидаем быстрого, прозрачного и заслуживающего доверия расследования этих утверждений», — заявила представитель Еврокомиссии.



1 декабря «Грузинская мечта» заявила, что начинает судебный спор против ВВС в международных судах. По мнению партии, британская вещательная корпорация распространила серьезные обвинения в адрес правительства Грузии, которые основаны на рассказах заинтересованных лиц и не имеют никакого отношения к действительности.



Напомним, ВВС опубликовала статью, где заявляется, что во время подавления антиправительственных протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии использовали боевое отравляющее вещество времен Первой мировой войны — «камит». Об этом свидетельствуют данные, собранные BBC.



Издание отмечает, что демонстранты, протестовавшие против приостановки Грузией переговоров о вступлении в ЕС, жаловались на то, что «вода обжигает», а также на одышку, кашель и рвоту, которые длились неделями.



К этому выводу журналисты пришли после общения с экспертами по химическому оружию, источниками в полицейском спецназе Грузии и врачами — собранные данные указывают на использование вещества бромбензилцианида, которое французские военные назвали «камит» (camite).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





