Саакашвили: Возможно, кому-то не дает покоя призрак поджигателя Рейхстага Ван дер Люббе

01.12.2025 17:50





«Посмотрел кадры и, что поделать, очень похоже на заранее поставленный спектакль, где у каждого своя роль. Уверен, народ это не проглотит, так же, как не глотает переворачивание забора 4 октября», — пишет бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в социальной сети.



По его словам, рано или поздно всё выяснится.



«Кому-то, возможно, действительно не даёт покоя призрак ван дер Люббе — поджигателя Рейхстага. Тогда нацисты инсценировали спектакль: они заманили голландского коммуниста ван дер Люббе в полностью лишённый охраны Рейхстаг и дали ему возможность беспрепятственно поджечь здание. Затем, под предлогом терроризма, арестовали множество оппонентов, в том числе Георгия Димитрова, и развязали волну репрессий. Здесь я тоже чувствую запах того же спектакля. Уверен, что, как и в других подобных ситуациях, у режимов есть засланные провокаторы в протестном движении, которые за деньги готовы на что угодно. В данном конкретном случае без неопровержимых доказательств я не могу голословно обвинять кого-либо. Также возможно, что кто-то специально «сидит на ухе» человека и подталкивает его к конкретным действиям — это тоже очень распространённый метод спецслужб. Посмотрел кадры и, что поделать, очень похоже на заранее поставленный спектакль, где у каждого своя роль. Уверен, народ это не проглотит. Так же как уже не глотает переворачивание забора 4 октября. Рано или поздно всё выяснится, а пока мы продолжаем борьбу, расширяем её и обостряем», — пишет Саакашвили.





