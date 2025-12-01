Бывший замомбудсмена: Отряды Иванишвили совершили беспрецедентные пытки в истории!

Против манифестантов на проспекте Руставели отряды Иванишвили совершили беспрецедентные пытки в истории – Мой личный опыт и доказательства BBC дают мне полное основание верить в то, что написано в сегодняшней статье, - об этом в социальной сети пишет бывший заместитель Народного защитника Грузии Георгий Бурджанадзе.



По его словам, »во время прошлогодних акций были применены ужасные химические вещества, как весной, так и осенью и зимой».



«Несколько раз я чуть не потерял сознание, выйти мне помогли другие. Я уже ничего не говорю, что постоянно, каждый вечер у меня было жжение в горле, глазах. После этого состояние моего здоровья изменилось.



После применения этого химического вещества в некоторых местах на проспекте Руставели в течение нескольких дней стоял такой острый запах, что он резал глаза и дыхательные пути.



Мой личный опыт и доказательства BBC дают мне полное основание верить в то, что написано в сегодняшней статье.



Против манифестантов на проспекте Руставели отряды Иванишвили совершили беспрецедентные пытки в истории. Как выяснилось из журналистского расследования, применением этих веществ было совершено беспрецедентное нечеловеческое отношение и много других возможных международных преступлений», - пишет Бурджанадзе.





