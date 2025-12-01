С 1 января 2026 года гражданам Турции потребуется обязательная страховка для въезда в Грузию

С 1 января 2026 года гражданам Турции для въезда в Грузию, помимо паспорта или удостоверения личности, потребуется также туристическая и медицинская страховка. Об этом сообщает турецкая пресса, предупреждая путешественников.



Турецкое издание Arhavinin Sesi пишет:



«Правительство Грузии вводит обязательное требование о наличии туристической страховки для всех иностранных граждан, въезжающих в страну в 2026 году. Новое регулирование распространяется и на граждан Турции.



Грузия объявила о новых правилах въезда, которые вступят в силу 1 января 2026 года. Турецкие граждане смогут по-прежнему пересекать границу по паспорту или ID-карте, но этих документов больше не будет достаточно. Новое требование предусматривает обязательную туристическую и медицинскую страховку для всех посетителей.



Правило также распространяется на граждан, пересекающих границу на один день через пункт Хопа-Сарпи — следовательно, страховка понадобится даже для краткосрочных поездок в Батуми.



Обязательная страховка должна покрывать расходы на госпитализацию, лечение, несчастные случаи, экстренные вмешательства и процедуры по обязательной репатриации», — сообщает издание.



Изначально закон должен был вступить в силу 1 июня 2024 года, однако его реализация была отложена до 1 января 2026 года.





