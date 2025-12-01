Автор «Акта Магницкого» — о расследовании ВВС: «Это — новый уровень моральной развращенности»

Автор «Акта Магнитского» и гендиректор Hermitage Capital Management Уильям Браудер отреагировал на статью-расследование ВВC, в которой власти Грузии обвиняются в использовании против участников проевропейских протестов химического вещества — «камита».



Вопрос, который ставит он, — придумала ли это сама «Мечта» или идею ей «подкинула» Москва.



«Правительство Грузии использует токсичное химическое вещество времен Первой мировой войны для разгона протестующих. Эффект сохраняется в течение нескольких недель после воздействия.



Новый уровень моральной развращенности. Вопрос лишь в том, придумали ли они это сами или им подкинули <идею> российские кураторы», — пишет Браудер в сети X.



Напомним, СГБ Грузии начала расследование в связи с информацией, распространенной ВВМ «о преступлении в публичном пространстве» — речь идет об обвинениях в использовании химического оружия во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году. Расследование начато по двум статьям — по статье 333 Уголовного кодекса, которая подразумевает превышение должностных полномочий, и статье 319, которая подразумевает содействие иностранным организациям во враждебной деятельности.



1 декабря «Грузинская мечта» заявила, что начинает судебный спор против ВВС в международных судах. По мнению партии, британская вещательная корпорация распространила серьезные обвинения в адрес правительства Грузии, которые основаны на рассказах заинтересованных лиц и не имеют никакого отношения к действительности.



Добавим, ВВС опубликовала статью, где заявляется, что во время подавления антиправительственных протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии использовали боевое отравляющее вещество времен Первой мировой войны — «камит». Об этом свидетельствуют данные, собранные BBC.



Издание отмечает, что демонстранты, протестовавшие против приостановки Грузией переговоров о вступлении в ЕС, жаловались на то, что «вода обжигает», а также на одышку, кашель и рвоту, которые длились неделями.



К этому выводу журналисты пришли после общения с экспертами по химическому оружию, источниками в полицейском спецназе Грузии и врачами — собранные данные указывают на использование вещества бромбензилцианида, которое французские военные назвали «камит» (camite).



