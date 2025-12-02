ALDE — о расследовании ВВС: «Шокирующее посягательство на фундаментальные права!»

02.12.2025 10:57





ALDE (европейский политический союз «Альянс либералов и демократов Европы») отреагировал на расследование ВВС и обвинения в адрес властей Грузии в использовании химического вещества «камит» против демонстрантов во время антиправительственных протестов 2024 года.



«Шокирующее посягательство на фундаментальные права!» — так в ALDE прокомментировали информацию. Здесь выразили поддержу оппозиционным партиям, которые призвали западных союзников рассмотреть вопрос о введении временных ограничений на специальное оборудование и сооружения, которые могут быть использованы в нарушение международных норм и против граждан.





«Европейские либералы возмущены сегодняшним расследованием Би-би-си, в котором говорится, что грузинские власти применили химическое оружие времен Первой мировой войны против мирных протестующих, выступавших за ЕС в 2024 году, что является шокирующим посягательством на фундаментальные права!



Мы поддерживаем наши партии-члены и оппозицию, требующие проведения независимого международного расследования, и призываем партнеров ограничить передачу оборудования, которое может быть использовано против гражданского населения.



Мы поддерживаем мужественный народ Грузии в его борьбе за демократическое, проевропейское будущее на протяжении последних 365 дней протестов. И мы продолжим», — говорится в заявлении ALDE.



Напомним, СГБ Грузии начала расследование в связи с информацией, распространенной ВВМ «о преступлении в публичном пространстве» — речь идет об обвинениях в использовании химического оружия во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году. Расследование начато по двум статьям — по статье 333 Уголовного кодекса, которая подразумевает превышение должностных полномочий, и статье 319, которая подразумевает содействие иностранным организациям во враждебной деятельности.



1 декабря «Грузинская мечта» заявила, что начинает судебный спор против ВВС в международных судах. По мнению партии, британская вещательная корпорация распространила серьезные обвинения в адрес правительства Грузии, которые основаны на рассказах заинтересованных лиц и не имеют никакого отношения к действительности.



Оппозиционные партии Грузии — «Ахали», «Гирчи — Больше свободы», «Европейская Грузия», «Национально-демократическая партия», «Площадь свободы», «Стратегия Агмашенебели» и «Федералисты» — обратились к западным союзникам и призвали их рассмотреть вопрос о введении временных ограничений на специальное оборудование и сооружения, которые могут быть использованы в нарушение международных норм и против граждан.



Добавим, ВВС опубликовала статью, где заявляется, что во время подавления антиправительственных протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии использовали боевое отравляющее вещество времен Первой мировой войны — «камит». Об этом свидетельствуют данные, собранные BBC.



Издание отмечает, что демонстранты, протестовавшие против приостановки Грузией переговоров о вступлении в ЕС, жаловались на то, что «вода обжигает», а также на одышку, кашель и рвоту, которые длились неделями.



К этому выводу журналисты пришли после общения с экспертами по химическому оружию, источниками в полицейском спецназе Грузии и врачами — собранные данные указывают на использование вещества бромбензилцианида, которое французские военные назвали «камит» (camite).



