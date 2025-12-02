Министр Великобритании: серьезно обеспокоены откатом демократии в Грузии

Государственный министр Великобритании по вопросам развития баронесса Чапман, которая также является членом Палаты лордов, заявила, что британское правительство по-прежнему обеспокоено негативной реакцией на демократию в Грузии.



По словам баронессы Чапман, 16 и 21 октября государственный министр королевства Стивен Даути встретился с главой МИД Грузии и ее первым заместителем и обсудил с ними вопросы свободы слова и полицейского контроля за соблюдением прав человека во время протестов в стране.



Баронесса также добавила, что Соединенное Королевство поддерживает усилия ОБСЕ и Совета Европы по усилению давления на Грузию с целью соблюдения демократических стандартов.



«Мы по-прежнему серьезно обеспокоены откатом демократии в Грузии, включая ограничения свободы слова и полицейские меры в отношении протестующих.



Государственный министр по делам Европы и Северной Америки поднял эти вопросы непосредственно с министром иностранных дел «Грузинской мечты» Бочоришвили 16 октября и с первым заместителем министра иностранных дел «Грузинской мечты» Зурабашвили 21 октября.



Кроме того, Великобритания поддерживает усилия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Европы (ОБСЕ — ред.), направленные на то, чтобы побудить Грузию соблюдать демократические нормы», — заявила британский госминистр.



Таков был ее ответ на вопрос лорда Мюррея, который поинтересовался у британского правительства об обсуждениях с режимом Иванишвили «обязательств в отношении свободы слова, верховенства закона и полицейского контроля за протестами против Грузии как страны, подписавшей Европейскую конвенцию о правах человека».



