Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министерство образования планирует запретить использование мобильных телефонов в школьном процессе


02.12.2025   12:03


Министерство образования планирует запретить использование мобильных телефонов в школьном процессе. Об этом заявил министр образования Гиви Миканадзе на презентации национальной концепции реформы общего образования.

По его словам, будет внедрен соответствующий стандарт и максимально соблюден баланс, чтобы не нарушался ни учебный процесс, ни право ребёнка на коммуникацию с родителями.

«Мы считаем, что для ориентации на образовательную среду и полной вовлечённости важно запретить в школьном процессе использование мобильных телефонов. Будет разработан соответствующий порядок, который будет внедрен по соответствующему стандарту, и, конечно, будет максимально соблюдён баланс, чтобы не нарушался ни сам процесс обучения, ни коммуникация ребёнка с родителем или интересным ему человеком», - сказал Миканадзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна