02.12.2025 12:03





Министерство образования планирует запретить использование мобильных телефонов в школьном процессе. Об этом заявил министр образования Гиви Миканадзе на презентации национальной концепции реформы общего образования.



По его словам, будет внедрен соответствующий стандарт и максимально соблюден баланс, чтобы не нарушался ни учебный процесс, ни право ребёнка на коммуникацию с родителями.



«Мы считаем, что для ориентации на образовательную среду и полной вовлечённости важно запретить в школьном процессе использование мобильных телефонов. Будет разработан соответствующий порядок, который будет внедрен по соответствующему стандарту, и, конечно, будет максимально соблюдён баланс, чтобы не нарушался ни сам процесс обучения, ни коммуникация ребёнка с родителем или интересным ему человеком», - сказал Миканадзе.





