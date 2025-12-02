Член партии «Гахария — За Грузию»: Основания для международного расследования сюжета BBC есть

02.12.2025 13:54





«Мы действительно не можем вдаваться в детали до проведения международного независимого и беспристрастного расследования. Независимо от того, какие вопросы возникают относительно журналистского расследования BBC, нужно согласиться хотя бы с тем, что есть основание для начала и проведения международного расследования», — заявил член партии «Гахария — За Грузию» Георгий Шарашидзе.



По его словам, если расследование не будет проведено, у общества постоянно будут возникать вопросы.



«То, что существуют вопросы, — это справедливо и разумно, в этом нет ничего удивительного. Понятно, что это расследование не может быть проведено в Грузии и они не смогут сами себя расследовать. «Грузинская мечта» должна сама решить, на кого подавать в суд. «Грузинская мечта» будет стремиться только к своему оправданию. Если они подают в суд на BBC за распространение некорректной информации, то что может последовать из этого процесса? Единственное, что может произойти в конкретном вопросе, — BBC либо оправдается, либо нет, но в целом общество не узнает правду. Люди также хорошо видят, как представители «Грузинской мечты» впадают в истерику. Прежде чем говорить о чьей-то вине, нужно требовать проведения международного расследования», — заявил Шарашидзе.







