На территории Грузии наблюдается тенденция к снижению концентрации твердых пылевых частиц в атмосфере


02.12.2025   17:03


На территории Грузии фиксируется тенденция снижения концентрации твердых частиц пыли в атмосферном воздухе. Об этом сообщает Национальное агентство окружающей среды.

По сообщению ведомства, по сегодняшним показателям зафиксирована тенденция снижения концентрации твердых частиц пыли в атмосферном воздухе, что обусловлено метеорологическими процессами.

«1 декабря, во второй половине дня, в большинстве районов Западной Грузии и в некоторых районах Восточной Грузии наблюдались осадки в виде дождя. Вместе с дождем на территории Грузии местами, в том числе в столице, отмечался умеренный западный ветер.

Следует отметить, что за последние несколько дней в некоторых районах Грузии распространение масс пустынной пыли с юга и юго-востока вызвало увеличение концентрации твердых частиц пыли в атмосферном воздухе.

Распространение масс пустынной пыли на территории Грузии фиксируется периодически в течение года. Улучшение ситуации зависит от развития соответствующих метеорологических процессов — дождя, снега, ветра.

Информацию о распространении масс пустынной пыли в атмосферном воздухе Грузии Национальное агентство окружающей среды распространяет на основании данных Всемирной метеорологической организации, центров прогнозирования пыли и Национального департамента гидрометеорологии.

Национальное агентство окружающей среды осуществляет непрерывный мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью автоматических станций», — говорится в информации агентства.


