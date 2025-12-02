|
На территории Грузии наблюдается тенденция к снижению концентрации твердых пылевых частиц в атмосфере
02.12.2025 17:03
На территории Грузии фиксируется тенденция снижения концентрации твердых частиц пыли в атмосферном воздухе. Об этом сообщает Национальное агентство окружающей среды.
По сообщению ведомства, по сегодняшним показателям зафиксирована тенденция снижения концентрации твердых частиц пыли в атмосферном воздухе, что обусловлено метеорологическими процессами.
«1 декабря, во второй половине дня, в большинстве районов Западной Грузии и в некоторых районах Восточной Грузии наблюдались осадки в виде дождя. Вместе с дождем на территории Грузии местами, в том числе в столице, отмечался умеренный западный ветер.
Следует отметить, что за последние несколько дней в некоторых районах Грузии распространение масс пустынной пыли с юга и юго-востока вызвало увеличение концентрации твердых частиц пыли в атмосферном воздухе.
Распространение масс пустынной пыли на территории Грузии фиксируется периодически в течение года. Улучшение ситуации зависит от развития соответствующих метеорологических процессов — дождя, снега, ветра.
Информацию о распространении масс пустынной пыли в атмосферном воздухе Грузии Национальное агентство окружающей среды распространяет на основании данных Всемирной метеорологической организации, центров прогнозирования пыли и Национального департамента гидрометеорологии.
Национальное агентство окружающей среды осуществляет непрерывный мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью автоматических станций», — говорится в информации агентства.
