Бельгийская полиция арестовала бывшего верховного представителя ЕС Федерику Могерини и высокопоставленного чиновника Стефано Саннино


02.12.2025   17:56


Среди трёх лиц, задержанных бельгийской полицией по делу о коррупции, находятся бывший высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и высокопоставленный чиновник Еврокомиссии Стефано Саннино. Об этом сообщает Euractiv.

Стефано Саннино во время руководства Могерини занимал пост генерального секретаря Европейской службы внешних действий. В настоящее время он занимает должность генерального директора департамента по делам Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива в Еврокомиссии.

Ранее Euractiv сообщал, что бельгийская полиция провела обыски в Европейской службе внешних действий, в Колледже Европы в Брюгге, а также в нескольких жилых домах в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования фондов ЕС.

По данным СМИ, дело связано с финансированием Брюггской академии молодых дипломатов.

Федерика Могерини с 2020 года является ректором Колледжа Европы. Пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности она занимала в 2014–2019 годах, а с 2022 года была директором Брюггской академии.

Согласно информации Euractiv, среди задержанных также числится ещё один сотрудник Колледжа Европы. СМИ сообщают, что полиция изъяла документы и задержала трёх человек, подозреваемых в мошенничестве, связанном с закупками, коррупции и конфликте интересов. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов прибыли во внешнеполитическую службу ЕС сегодня на рассвете. В Еврокомиссии подтверждают факт проведения обысков в здании Европейской службы внешних действий.


