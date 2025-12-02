Кавелашвили назвал терактом публикацию ВВС о применении химоружия в Грузии против демонстрантов

02.12.2025 21:00





Действие Алеко Элисашвили и фильм BBC мы должны рассматривать в едином контексте. Это террористический акт, - заявил президент «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили СМИ.



По словам Кавелашвили, заказ был получен как относительно Алеко Элисашвили, так и BBC.



«Например, по поводу Григориадиса. Видите же, какого героя создали из Григориадиса, который прямо на глазах у всех попытался поджечь полицейского коктейлем Молотова. Видели же, как его изобразили героем, кто помнит Григориадиса сегодня, тогда была необходимость остановить этого человека. Так будет про Мзию Амаглобели, так будет об Алеко Элисашвили. Они не смогли решить, как оценить Алеко Элисашвили, но его поступок… Поэтому важно, что тогда, когда парламент поступил целенаправленно, это не было действием, вызванным аффектом, именно такие люди нужны со стороны тех сил, которые задумали назовем это террористическим актом против Грузии. Вспомните разговор еврокомиссара Вархеи с господином Кобахидзе? Помните? - Он тоже указал тему Фицо. Фицо избежал смерти. [Нападавший] был как раз такого типа персонаж, как Алеко Элисашвили, не исключено, что в этом мотивация - его действие. Это тоже имеет значение, даёт основание для подозрений, сделать это заразным... Они ничего обеспечить не могут, ни протест, ходят и считают дни - не для населения Грузии, а для тех кто извне всё это поручает, всё это происходит для них, что протест здесь живет. Им дан этот заказ, этот заказ был, я уверен, в отношении Элисашвили, этот заказ был в теме BBC», - сказал Михаил Кавелашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





